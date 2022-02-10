Украина готова перенести заседание ТКГ в Турцию, если это согласуют все стороны - Ермак
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. Украина не против переноса заседаний Трехсторонней контактной группы в Турцию. Об этом сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак во время брифинга в Берлине, передает корреспондент УНН.
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“Сегодня это ( встреча ТКГ — ред.) Происходит в формате видеоконференции. Поэтому как только станет возможным говорить об очных встречах... Мы слышали о таком предложении от турецких партнеров, мы с радостью приняли это. Если будет согласование всех сторон, то Украина будет готова встречаться в Турции для того, чтобы продолжить переговоры”, — сказал Ермак.
Детали
По словам главы Офиса президента Украины, главное в этих встречах результативность.
“Место здесь не на первом месте”, — отметил он.
Ермак рассказал также, что все участники “нормандского формата” подтвердили заинтересованность в переговорах в ТКГ.
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“Сегодня все подтвердили, все участники „нормандского формата“ сказали, что очень заинтересованы, чтобы процесс переговоров в ТКГ был действительно эффективным, они действительно принимали решение”, — рассказал Ермак.
Контекст
Турция предложила проводить заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в Стамбуле.
Добавим
В Берлине почти 9 часов длились переговоры политических советников лидеров стран — участниц Нормандского формата.