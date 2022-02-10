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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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Україна готова перенести засідання ТКГ до Туреччини, якщо це погодять всі сторони – Єрмак

Україна готова перенести засідання ТКГ до Туреччини, якщо це погодять всі сторони – Єрмак

Київ • УНН

 • 22917 перегляди

КИЇВ. 11 лютого. УНН. Україна не проти перенесення засідань Тристоронньої контактної групи до Туреччини. Про це повідомив глава Офісу президента України Андрій Єрмак під час брифінгу у Берліні, передає кореспондент УНН.

Цитата

«Сьогодні це ( зустріч ТКГ – ред.) відбувається у форматі відеоконференції. Тому як тільки стане можливим говорити про очні зустрічі… Ми чули про таку пропозицію турецьких партнерів, ми з радістю прийняли це. Якщо буде погодження всіх сторін, то Україна буде готова зустрічатися в Туреччині для того, щоб продовжити перемовини», - сказав Єрмак.

Деталі

За словами глави Офісу президента України, головне у цих зустрічах результативність.

«Місце тут не на першому місці»,- зазначив він.

Єрмак розповів також, що всі учасники «нормандського формату» підтвердили зацікавленість у перемовинах в ТКГ.

Цитата

«Сьогодні всі підтвердили, всі учасники «нормандського формату» сказали, що дуже зацікавлені, щоб процес перемовин в ТКГ був дійсно ефективним, вони дійсно приймали рішення», - розповів Єрмак.

Контекст

Туреччина запропонувала проводити засідання Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі у Стамбулі.

Додамо

У Берліні майже 9 годин тривали перемовини політичних радників лідерів країн – учасниць Нормандського формату.

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