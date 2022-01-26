Замість Мінська: Туреччина запропонувала проводити засідання ТКГ у Стамбулі
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. Туреччина запропонувала проводити засідання Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі у Стамбулі. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ОБСЄ.
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"У відповідь на запит голови ОБСЄ Туреччина попередньо запропонувала Стамбул як потенційне місце проведення засідань ТКГ за умови досягнення консенсусу", — ідеться у повідомленні.
Спецпредставник голови ОБСЄ в Україні та у ТКГ посол Мікко Кінунен подякував турецькій стороні за цю пропозицію.
"Висловлюю свою вдячність Туреччині. Я поінформував учасників дискусій щодо можливості повернутися до очних зустрічей. Переконаний, що особисті зустрічі підвищать якість та конфіденційність наших обговорень", — сказав Кінунен.
Додамо
З початку пандемії усі засідання ТКГ щодо врегулювання ситуації на Донбасі відбувалися в онлайн-форматі. До цього їх проводили у столиці Білорусі Мінську.
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