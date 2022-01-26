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Замість Мінська: Туреччина запропонувала проводити засідання ТКГ у Стамбулі

Замість Мінська: Туреччина запропонувала проводити засідання ТКГ у Стамбулі

Київ • УНН

 • 17819 перегляди

КИЇВ. 26 січня. УНН. Туреччина запропонувала проводити засідання Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі у Стамбулі. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ОБСЄ.

Деталі

"У відповідь на запит голови ОБСЄ Туреччина попередньо запропонувала Стамбул як потенційне місце проведення засідань ТКГ за умови досягнення консенсусу", — ідеться у повідомленні.

Спецпредставник голови ОБСЄ в Україні та у ТКГ посол Мікко Кінунен подякував турецькій стороні за цю пропозицію.

"Висловлюю свою вдячність Туреччині. Я поінформував учасників дискусій щодо можливості повернутися до очних зустрічей. Переконаний, що особисті зустрічі підвищать якість та конфіденційність наших обговорень", — сказав Кінунен.

Додамо

З початку пандемії усі засідання ТКГ щодо врегулювання ситуації на Донбасі відбувалися в онлайн-форматі. До цього їх проводили у столиці Білорусі Мінську.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Тримали оборону і не здавали позицій: українська делегація у ТКГ підбила підсумки роботи за 2021 рік

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