Украина готова к любому формату переговоров с Россией, но Кремль не готов общаться - Зеленский

ukru
15 марта, 19:03 • 99348 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 128184 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 115756 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 109954 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 100722 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 97214 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 84844 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 118221 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 124825 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 126910 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Трамп приказал нанести мощные удары по хуситам в Йемене

Трамп приказал нанести мощные удары по хуситам в Йемене

15 марта, 18:53 • 57151 просмотра
США нанесли мощный удар по хуситам в Йемене: что известно

США нанесли мощный удар по хуситам в Йемене: что известно

15 марта, 19:28 • 118936 просмотра
В Киеве и областях объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности

В Киеве и областях объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности

15 марта, 20:00 • 37778 просмотра
В Чернигове прозвучал взрыв, существует угроза применения ударных БпЛА

В Чернигове прозвучал взрыв, существует угроза применения ударных БпЛА

15 марта, 20:11 • 29315 просмотра
Киев и центральные области под угрозой: вражеские БпЛА атакуют

Киев и центральные области под угрозой: вражеские БпЛА атакуют

00:06 • 33399 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 118221 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 118543 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 257039 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 286525 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 222998 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 103047 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 124826 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 109958 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 127335 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 129469 просмотра
Актуальное
Украина готова к любому формату переговоров с Россией, но Кремль не готов общаться - Зеленский

Украина готова к любому формату переговоров с Россией, но Кремль не готов общаться - Зеленский

Киев • УНН

 • 13497 просмотра

КИЕВ. 17 февраля. УНН. Украина готова к любому формату переговоров с Россией для установления мира, однако несмотря на публичные заявления российская сторона не демонстрирует готовности к реальному разговору. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский, которого цитируют в ОП, во время общения с представителями СМИ в Мариуполе в Донецкой области, пишет УНН.

Цитата:

“Как только Россия публично говорит, что она готова говорить о деэскалации, готова говорить о двусторонних отношениях, каждый раз после этого мы делаем запрос в Россию, чтобы эта встреча в том или ином формате состоялась. Но, кроме публичной позиции, в реальности они не готовы с нами общаться, они не хотят”, — сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина готова к разговору.

“Я готов на любой формат”, — заявил он.

Детали

Глава государства рассказал, что Украина подавала официальные запросы и пыталась связаться с Президентом РФ Владимиром Путиным, когда выросли риски эскалации на украинских границах из-за концентрации российских войск.

“Украину не оставляют без ответа, но этот ответ не ведет к встрече. Телефонный разговор так же никто не подтверждает”, — отметил он.

Зеленский сообщил, что Украина также заинтересована в инициативах других стран, которые предлагают помощь в организации встречи с российской стороной.

“Мы заинтересованы. Я не отказал ни одной из тех стран, которые нам предлагали. Мало того — мы и сами предлагали тем или иным странам. Мы были заинтересованы в различных форматах разговора с Российской Федерацией”, — заметил Глава государства.

Дополнение

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган накануне сообщил, что проведет телефонную беседу с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным с тем, чтобы узнать позицию последнего о проведении трехсторонней встречи с участием президентов Турции, РФ и Украины.

Так, 19 января официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что Анкара готова принять участие в деэскалации отношений между Киевом и Москвой. Президент Реджеп Тайип Эрдоган пригласил российского и украинского коллег в Турцию, чтобы “уладить разногласия”. Калын объяснил предложение тем, что Турция одновременно является “дружественной страной как России, так и Украины” и членом НАТО.

Во время визита в Киев президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с Президентом Украины Владимиром Зеленским в очередной раз предложил посредническую роль Турции в переговорах с Россией.

Это не впервые, когда турецкий лидер предлагает свою помощь: в ноябре 2021 года он уже заявлял о желании принимать участие в решении российско-украинского конфликта.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы