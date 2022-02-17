Україна готова до будь-якого формату перемовин із Росією, але Кремль не готовий спілкуватись - Зеленський

Цитата:

“Щойно Росія публічно каже, що вона готова говорити щодо деескалації, готова говорити про двосторонні відносини, кожного разу після цього ми робимо запит до Росії, щоб ця зустріч у тому чи іншому форматі відбулася. Але, крім публічної позиції, в реальності вони не готові з нами спілкуватися, вони не хочуть”, — сказав Зеленський.

Він наголосив, що Україна готова до розмови.

“Я готовий на будь-який формат”, — заявив він.

Деталі

Глава держави розповів, що Україна подавала офіційні запити й намагалася зв’язатися з Президентом РФ Володимиром Путіним, коли зросли ризики ескалації на українських кордонах через концентрацію російських військ.

“Україну не залишають без відповіді, але ця відповідь не веде до зустрічі. Телефонну розмову так само ніхто не підтверджує”, — зазначив він.

Зеленський повідомив, що Україна також зацікавлена в ініціативах інших країн, які пропонують допомогу в організації зустрічі з російською стороною.

“Ми зацікавлені. Я не відмовив жодній із тих країн, які нам пропонували. Мало того — ми й самі пропонували тим чи іншим країнам. Ми були зацікавлені в різних форматах розмови з Російською Федерацією”, — зауважив Глава держави.

Доповнення

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган напередодні повідомив, що проведе телефонну бесіду з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним з тим, щоб дізнатися позицію останнього про проведення тристоронньої зустрічі за участю президентів Туреччини, РФ і України.

Так, 19 січня офіційний представник президента Туреччини Ібрагім Калин заявив, що Анкара готова взяти участь у деескалації відносин між Києвом і Москвою. Президент Реджеп Таїп Ердоган запросив російського і українського колег до Туреччини, щоб “залагодити розбіжності”. Калин пояснив пропозицію тим, що Туреччина одночасно є “дружньою країною як Росії, так і України” і членом НАТО.

Під час візиту до Києва президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган на зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським вкотре запропонував посередницьку роль Туреччини в переговорах з Росією.

Це не вперше, коли турецький лідер пропонує свою допомогу: у листопаді 2021 року він вже заявляв про бажання брати участь у вирішенні російсько-українського конфлікту.