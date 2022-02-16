Темою розмови Ердогана та Путіна стане тристороння зустріч за участю Зеленського

КИЇВ. 16 лютого. УНН. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган проведе телефонну бесіду з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним з тим, щоб дізнатися позицію останнього про проведення тристоронньої зустрічі за участю президентів Туреччини, РФ і України. Про це заявив глава турецької держави в бесіді з журналістами по дорозі з ОАЕ в Анкару, пише УНН з посиланням на Anadolu.