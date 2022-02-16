Темою розмови Ердогана та Путіна стане тристороння зустріч за участю Зеленського
Київ • УНН
КИЇВ. 16 лютого. УНН. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган проведе телефонну бесіду з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним з тим, щоб дізнатися позицію останнього про проведення тристоронньої зустрічі за участю президентів Туреччини, РФ і України. Про це заявив глава турецької держави в бесіді з журналістами по дорозі з ОАЕ в Анкару, пише УНН з посиланням на Anadolu.
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Ердоган, як повідомляється, зазначив, що президент України підтримує ідею проведення тристоронньої зустрічі "Путін-Зеленський-Ердоган".
"Якщо Путін підтримає пропозицію, то зустріч може відбудуться в Стамбулі або Анкарі", - сказав турецький лідер.
За словами президента Туреччини, Анкара в подальших своїх кроках щодо ідеї тристоронньої зустрічі буде відштовхуватися від підсумків розмови з Путіним.
"Ми тісно співпрацюємо і підтримуємо діалог як з Володимиром Зеленським, так і з Володимиром Путіним. Вважаю ці контакти важливою можливістю для зниження напруженості. Війна не принесе користі регіону", - сказав Ердоган.
Контекст
Під час візиту до Києва президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган на зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським в черговий раз запропонував посередницьку роль Туреччини в переговорах з Росією.
19 січня офіційний представник президента Туреччини Ібрагім Калин заявив, що Анкара готова взяти участь у деескалації відносин між Києвом і Москвою. Президент Реджеп Таїп Ердоган запросив російського і українського колег до Туреччини, щоб "залагодити розбіжності". Калин пояснив пропозицію тим, що Туреччина одночасно є "дружньою країною як Росії, так і України" і членом НАТО.
Це не вперше, коли турецький лідер пропонує свою допомогу: у листопаді 2021 року він вже заявляв про бажання брати участь у вирішенні російсько-українського конфлікту.
За даними Reuters, Туреччина також обговорює можливість проведення в Стамбулі наступного засідання Мінської групи.