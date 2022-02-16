Темой разговора Эрдогана и Путина станет трехсторонняя встреча с участием Зеленского

КИЕВ. 16 февраля. УНН. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проведет телефонную беседу с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным с тем, чтобы узнать позицию последнего о проведении трехсторонней встречи с участием президентов Турции, РФ и Украины. Об этом заявил глава турецкого государства в беседе с журналистами по пути из ОАЭ в Анкару, пишет УНН со ссылкой на Anadolu.