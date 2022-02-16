Темой разговора Эрдогана и Путина станет трехсторонняя встреча с участием Зеленского
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проведет телефонную беседу с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным с тем, чтобы узнать позицию последнего о проведении трехсторонней встречи с участием президентов Турции, РФ и Украины. Об этом заявил глава турецкого государства в беседе с журналистами по пути из ОАЭ в Анкару, пишет УНН со ссылкой на Anadolu.
Детали
Эрдоган, как сообщается, отметил, что президент Украины поддерживает идею проведения трехсторонней встречи "Путин-Зеленский-Эрдоган".
"Если Путин поддержит предложение, то встреча может состоятся в Стамбуле или Анкаре", - сказал турецкий лидер.
По словам президента Турции, Анкара в дальнейших своих шагах по идее трехсторонней встречи будет отталкиваться от итогов разговора с Путиным.
"Мы тесно сотрудничаем и поддерживаем диалог как с Владимиром Зеленским, так и с Владимиром Путиным. Считаю эти контакты важной возможностью для снижения напряженности. Война не принесет пользы региону", - сказал Эрдоган.
Контекст
Во время визита в Киев президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с Президентом Украины Владимиром Зеленским в очередной раз предложил посредническую роль Турции в переговорах с Россией.
19 января официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что Анкара готова принять участие в деэскалации отношений между Киевом и Москвой. Президент Реджеп Тайип Эрдоган пригласил российского и украинского коллег в Турцию, чтобы “уладить разногласия”. Калин объяснил предложение тем, что Турция одновременно является “дружественной страной как России, так и Украины” и членом НАТО.
Это не впервые, когда турецкий лидер предлагает свою помощь: в ноябре 2021 года он уже заявлял о желании принимать участие в решении российско-украинского конфликта.
По данным Reuters, Турция также обсуждает возможность проведения в Стамбуле следующего заседания Минской группы.