Украина, ФРГ и Франция договорились предложить повестку дня "нормандского" саммита - П.Порошенко

"Во время телефонного разговора с Меркель и Олландом договорились предложить повестку дня Нормандского саммита", - цитирует П.Порошенко его пресс-секретарь.

Напомним, П.Порошенко прибыл с визитом в Латвию.

В Риге на площади у резиденции президента Латвии состоялась официальная церемония встречи Главы Украинского государства Петра Порошенко и госпожи Марины Порошенко. Президентскую чету встретили Президент Латвии Р.Вейонис и госпожа Ивета Вейоне. Прозвучали Государственные гимны Украины и Латвии. Президенты осмотрели строй воинов Почетного караула.

После официальной церемонии началась встреча глав государств. Далее состоялись украинско-латвийские переговоры в расширенном составе.