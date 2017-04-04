Украина, ФРГ и Франция договорились предложить повестку дня "нормандского" саммита - П.Порошенко
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко во время визита в Латвию сообщил, что во время телефонного разговора с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Франсуа Олландом была достигнута договоренность предложить повестку дня "нормандского" саммита. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко в Twitter, передает УНН.
"Во время телефонного разговора с Меркель и Олландом договорились предложить повестку дня Нормандского саммита", - цитирует П.Порошенко его пресс-секретарь.
Напомним, П.Порошенко прибыл с визитом в Латвию.
В Риге на площади у резиденции президента Латвии состоялась официальная церемония встречи Главы Украинского государства Петра Порошенко и госпожи Марины Порошенко. Президентскую чету встретили Президент Латвии Р.Вейонис и госпожа Ивета Вейоне. Прозвучали Государственные гимны Украины и Латвии. Президенты осмотрели строй воинов Почетного караула.
После официальной церемонии началась встреча глав государств. Далее состоялись украинско-латвийские переговоры в расширенном составе.