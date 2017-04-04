Україна, ФРН і Франція домовилися запропонувати порядок денний "нормандського" саміту - П.Порошенко
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. Президент України Петро Порошенко під час візиту до Латвії повідомив, що під час телефонної розмови з канцлером ФРН Ангелою Меркель та президентом Франції Франсуа Олландом було досягнуто домовленість запропонувати порядок денний "нормандського" саміту. Про це повідомив речник Глави держави Святослав Цеголко у Twitter, передає УНН.
"Під час телефонної розмови з Меркель та Олландом домовилися запропонувати порядок денний Нормандського саміту", - цитує П.Порошенка його речник.
Нагадаємо, П.Порошенко прибув з візитом до Латвії.
У Ризі на площі біля резиденції президента Латвії відбулася офіційна церемонія зустрічі Глави Української держави Петра Порошенка та пані Марини Порошенко. Президентське подружжя зустріли Президент Латвії Раймондс Вейоніс та пані Івета Вейоне. Пролунали Державні Гімни України та Латвії. Президенти оглянули стрій воїнів Почесної варти.
Після офіційної церемонії розпочалася зустріч глав держав. Далі відбудуться україно-латвійські переговори в розширеному складі.