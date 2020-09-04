Украина физически не может воплотить жесткий локальный адаптивный карантин - Протас

"С самого начала мы были против жестких масштабных мероприятий, они должны быть жесткие, но локальные. Однако мы не можем сегодня себе этого позволить, потому что у нас уничтожена система, нет людей, до сих пор, даже в этом году Министерство здравоохранения не возобновило государственный заказ на эпидемиологов, поэтому в очаге работать некому, контактных некому отслеживать, мобильные бригады специализированные противоэпидемические не созданы. Поэтому мы просто физически не можем реализовать этот адаптивный локальный карантин", - рассказал Протас.

Как сообщалось, по мнению Протаса, карантинные правила, которые есть на сегодня, существенно не влияют на темпы распространения COVID-19.

Напомним, глава Минздрава Максим Степанов отмечал, что введение тотального карантина возможно, если во всех без исключения районах и городах Украины будут превышать соответствующие показатели по новоявленным выявленным случаям COVID-19, или заполненности коек в больницах.