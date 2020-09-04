Україна фізично не може втілити жорсткий локальний адаптивний карантин – Протас
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. Україна фізично не може реалізувати жорсткий локальний адаптивний карантин. Про це заявив Святослав Протас, який очолював Державну санітарно-епідеміологічну службу України у 2014-2016 рр. в ефірі телеканалу ZIK, передає кореспондент УНН.
"З самого початку ми були проти жорстких масштабних заходів, вони мають бути жорсткі, але локальні. Проте ми не можемо на сьогодні собі цього дозволити, тому що у нас знищена система, немає людей, досі, навіть у цьому році Міністерство охорони здоров'я не поновило державне замовлення на епідеміологів, тому у вогнищі працювати нікому, контактних нікому відстежувати, мобільні бригади спеціалізовані протиепідемічні не створені. Тому ми просто фізично не можемо зреалізувати той адаптивний локальний карантин", - розповів Протас.
Як повідомлялося, на думку Протаса, карантинні правила, які є на сьогодні, суттєво не впливають на темпи поширення COVID-19.
Нагадаємо, голова МОЗ Максим Степанов зазначав, що запровадження тотального карантину можливе, якщо у всіх без виключення районах та містах України будуть перевищувати відповідні показники щодо нововиявлених випадків COVID-19, або заповненості ліжок в лікарнях.