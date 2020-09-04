Україна фізично не може втілити жорсткий локальний адаптивний карантин – Протас

"З самого початку ми були проти жорстких масштабних заходів, вони мають бути жорсткі, але локальні. Проте ми не можемо на сьогодні собі цього дозволити, тому що у нас знищена система, немає людей, досі, навіть у цьому році Міністерство охорони здоров'я не поновило державне замовлення на епідеміологів, тому у вогнищі працювати нікому, контактних нікому відстежувати, мобільні бригади спеціалізовані протиепідемічні не створені. Тому ми просто фізично не можемо зреалізувати той адаптивний локальний карантин", - розповів Протас.

Як повідомлялося, на думку Протаса, карантинні правила, які є на сьогодні, суттєво не впливають на темпи поширення COVID-19.

Нагадаємо, голова МОЗ Максим Степанов зазначав, що запровадження тотального карантину можливе, якщо у всіх без виключення районах та містах України будуть перевищувати відповідні показники щодо нововиявлених випадків COVID-19, або заповненості ліжок в лікарнях.