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Україна фізично не може втілити жорсткий локальний адаптивний карантин – Протас

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 вересня. УНН. Україна фізично не може реалізувати жорсткий локальний адаптивний карантин. Про це заявив Святослав Протас, який очолював Державну санітарно-епідеміологічну службу України у 2014-2016 рр. в ефірі телеканалу ZIK, передає кореспондент УНН.

Україна фізично не може втілити жорсткий локальний адаптивний карантин – Протас

"З самого початку ми були проти жорстких масштабних заходів, вони мають бути жорсткі, але локальні. Проте ми не можемо на сьогодні собі цього дозволити, тому що у нас знищена система, немає людей, досі, навіть у цьому році Міністерство охорони здоров'я не поновило державне замовлення на епідеміологів, тому у вогнищі працювати нікому, контактних нікому відстежувати, мобільні бригади спеціалізовані протиепідемічні не створені. Тому ми просто фізично не можемо зреалізувати той адаптивний локальний карантин", - розповів Протас.

Як повідомлялося, на думку Протаса, карантинні правила, які є на сьогодні, суттєво не впливають на темпи поширення COVID-19.

Нагадаємо, голова МОЗ Максим Степанов зазначав, що запровадження тотального карантину можливе, якщо у всіх без виключення районах та містах України будуть перевищувати відповідні показники щодо нововиявлених випадків COVID-19, або заповненості ліжок в лікарнях.

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