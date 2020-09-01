Степанов розповів, за якої умови в Україні можливе введення тотального карантину
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. Запровадження тотального карантину можливе, якщо у всіх без виключення районах та містах України будуть перевищувати відповідні показники щодо нововиявлених випадків COVID-19, або заповненості ліжок в лікарнях. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов в ефірі одного з українських телеканалів, передає УНН.
На питання, чи розглядають в Міністерстві можливість тотального карантину, якщо кількість інфікувань в день буде збільшуватися, Степанов відповів:
"Ми вважаємо, що ми і далі будемо діяти та наполягаємо на цьому саме в умовах адаптивного карантину. Саме адаптивний карантин, в якому ті чи інші обмеження залежать від епідеміологічної ситуації в конкретному місці, або районі".
За його словами,використання тотального карантину можливе у випадку, якщо у всіх без виключення районах та містах України будуть перевищувати відповідні показники.
"Коли ми говоримо про… (можливість –ред.) тотального карантину, тотальних обмежень, то в такому випадку це у всіх без виключення районах та містах нашої країни повинні перевищувати відповідні показники щодо кількості нововиявленних захворювань, або щодо заповненості ліжок в наших лікарнях", - розповів Степанов.
Нагадаємо, Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль висловив думку, що в Україні до кінця вересня щодобовий приріст хворих на COVID-19 сягатиме 3 000 осіб.