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Степанов розповів, за якої умови в Україні можливе введення тотального карантину

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 вересня. УНН. Запровадження тотального карантину можливе, якщо у всіх без виключення районах та містах України будуть перевищувати відповідні показники щодо нововиявлених випадків COVID-19, або заповненості ліжок в лікарнях. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов в ефірі одного з українських телеканалів, передає УНН.

Степанов розповів, за якої умови в Україні можливе введення тотального карантину

На питання, чи розглядають в Міністерстві можливість тотального карантину, якщо кількість інфікувань в день буде збільшуватися, Степанов відповів:

"Ми вважаємо, що ми і далі будемо діяти та наполягаємо на цьому саме в умовах адаптивного карантину. Саме адаптивний карантин, в якому ті чи інші обмеження залежать від епідеміологічної ситуації в конкретному місці, або районі".

За його словами,використання тотального карантину можливе у випадку, якщо у всіх без виключення районах та містах України будуть перевищувати відповідні показники.

"Коли ми говоримо про… (можливість –ред.) тотального карантину, тотальних обмежень, то в такому випадку це у всіх без виключення районах та містах нашої країни повинні перевищувати відповідні показники щодо кількості нововиявленних захворювань, або щодо заповненості ліжок в наших лікарнях", - розповів Степанов.

Нагадаємо, Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль висловив думку, що в Україні до кінця вересня щодобовий приріст хворих на COVID-19 сягатиме 3 000 осіб.

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