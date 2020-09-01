До кінця вересня в Україні буде 3000 хворих на COVID-19 щодня - Шмигаль
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. В Україні до кінця вересня щодобовий приріст хворих на COVID-19 сягатиме 3 000 осіб. Таку думку в ефірі одного з телеканалів висловив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає УНН.
“Сьогодні в нас від 2 000 до 2 500 хворих щодня, за прогнозами до кінця вересня ця цифра зросте до 3 000 захворілих щодня” — розповів Шмигаль.
За словами Прем’єра, результатом такого збільшення хворих буде завантаженість лікарняних ліжок по країні на 80%.
Водночас, міністр охорони здоров’я України Максим Степанов каже, що наразі в Україні для госпіталізації пацієнтів, хворих на коронавірусну хворобу COVID-19, готові понад 36 тисяч ліжок.
“На сьогодні в українських лікарнях пацієнтами з коронавірусом зайняті 9 972 ліжка: сюди включено як підтверджені випадки, так і випадки з підозрою на COVID-19. Також на початку червня головам ОДА було поставлене завдання збільшити кількість ліжок з підведенням кисню. Для пришвидшення цього процесу МОЗ ініціювало постанову Кабміну щодо фінансування робіт по підведенню централізованої подачі кисню у лікарнях за спрощеною процедурою”, — зазначив Максим Степанов.
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Водночас, народні депутати, серед яких 23 вже інфікувалися коронавірусом, закликали владу не лякати українців коронавірусом, а тестувати їх на антитіла і шукати ефективне лікування.
“Перш за все, треба провести тестування на антитіла у кожної людини в Україні, я про це заявляв неодноразово. Стосовно дітей, які повертаються у школи: вони не є групою ризику, але можуть бути безсимптомними носіями вірусу. У моїх дітей знайшли антитіла, наприклад. А тому, знову ж таки, потрібне тестування, щоб вчасно виявляти батьків та ізолювати їх”, — каже народний депутат Сергій Шахов.
Між тим, парламент викликав міністра охорони здоров’я Максима Степанова на засідання ВР у п’ятницю, 4 вересня, щоб заслухати його щодо ситуації з коронавірусною хворобою COVID-19 в Україні.