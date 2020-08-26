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Голубовська: ми повинні готувати резерв ліжок і лікарів

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 серпня. УНН. В Україні потрібно готувати резерв ліжок в лікарнях і докторів через COVID-19, і тому що в лікарнях хворіють лікарі. Про це заявила лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська в ефірі ток-шоу “Пульс”, передає УНН.

Голубовська: ми повинні готувати резерв ліжок і лікарів

“Моя точка зору — ми повинні вже готувати ліжка, резерв ліжок, і лікарів. Тому що у нас кожен день, навіть ось буквально сьогодні вранці, мені дзвонив один з керівників головних лікарів однієї з клінік, і говорив, що у нього захворіли всі (на COVID-19 — ред.). Ось, все лікарі, які є у відділенні, ось усі абсолютно захворіли. Зараз потрібно буде вирішувати питання, кого залучати”, — сказала Ольга Голубовська.

За її словами, зараз всі медпрацівники допомагають, як можуть, числяться вони офіційно чи ні.

Нагадаємо, Голубовська заявила, що в Україні почалася друга хвиля COVID-19.

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