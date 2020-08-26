Голубовська: ми повинні готувати резерв ліжок і лікарів

“Моя точка зору — ми повинні вже готувати ліжка, резерв ліжок, і лікарів. Тому що у нас кожен день, навіть ось буквально сьогодні вранці, мені дзвонив один з керівників головних лікарів однієї з клінік, і говорив, що у нього захворіли всі (на COVID-19 — ред.). Ось, все лікарі, які є у відділенні, ось усі абсолютно захворіли. Зараз потрібно буде вирішувати питання, кого залучати”, — сказала Ольга Голубовська.

За її словами, зараз всі медпрацівники допомагають, як можуть, числяться вони офіційно чи ні.

Нагадаємо, Голубовська заявила, що в Україні почалася друга хвиля COVID-19.