Голубовська: друга хвиля COVID-19 почалася

“Дійсно, друга хвиля вже почалася. У нас була така велика надія, що коронавірус, і ми завжди говорили, це сезонне захворювання, воно як грип, в зимовий період зростання коронавірусних інфекцій, тому що ми ж знаємо, що коронавірусів є багато, це просто новий коронавірус, але тим не менш, як ми з вами бачимо — що влітку ніякого зниження захворюваності не відбулося, а навпаки спостерігається на сьогоднішній день дуже помітне зростання, який дуже вже істотно б’є по системам охорони здоров’я”, — сказала Ольга Голубовська.

Вона зазначила, що збільшення кількості хворих не пов’язане зі збільшенням кількості тестувань.

“Це вже справжнє наростання випадків, яке ми бачимо в клініці вже. Реально кількість хворих все більше, і більше, і більше”, — сказала Ольга Голубовська.

Нагадаємо, Голубовська не виключила зміни стратегії госпіталізації хворих COVID-19.