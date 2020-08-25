Голубовская: вторая волна COVID-19 началась

“Действительно, вторая волна уже началась. У нас была такая большая надежда, что коронавирус, и мы всегда говорили, это сезонное заболевание, оно как грипп, в зимний период рост коронавирусных инфекций, потому что мы же знаем, что коронавирусов есть много, это просто новый коронавирус, но тем не менее, как мы с вами видим — что летом никакого снижения заболеваемости не произошло, а наоборот наблюдается на сегодняшний день очень заметный рост, который очень уже существенно бьет по системам здравоохранения”, — сказала Ольга Голубовская.

Она отметила, что увеличение количества больных не связано с увеличением количества тестирований.

“Это уже истинное нарастание случаев, которое мы видим в клинике уже. Реально количество больных все больше, и больше, и больше”, — сказала Ольга Голубовская.

Напомним, Голубовская не исключила изменения стратегии госпитализации больных COVID-19.