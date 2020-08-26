Голубовская: мы должны готовить резерв коек и докторов

“Моя точка зрения — мы должны уже готовить койки, резерв коек, и докторов. Потому что у нас каждый день, даже вот буквально сегодня утром, мне звонил один из руководителей главных врачей одной из клиник, и говорил, что у него заболели все (на COVID-19 — ред.). Вот, все врачи, которые есть в отделении, вот все абсолютно заболели. Сейчас нужно будет решать вопрос, кого привлекать”, — сказала Ольга Голубовская.

По ее словам, сейчас все медработники помогают, как могут, числятся они официально или нет.

Напомним, Голубовская заявила, что в Украине началась вторая волна COVID-19.