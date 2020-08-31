У Раді хочуть заслухати Степанова щодо ситуації з COVID-19

"Питання, пов’язане з коронавірусом, – ситуація не проста, і я підтримав би позицію Олександра Корнієнка щодо того, щоб заслухати міністра охорони здоров’я України щодо розвитку ситуації з коронавірусом в Україні, прогнозів і паралельно підготовки як закладів медичної сфери, так і закладів освіти", - зазначив Разумков.



Своєю чергою, представник уряду у парламенті, народний депутат Василь Мокан заявив, що загалом на годині запитань до уряду присутні будуть всі урядовці.



"Безумовно, COVID-19 – це зараз найбільш актуальна проблематика, доповідачем буде Степанов. Інші урядовці будуть готові надати відповіді на всі запитання, які будуть звучати від народних депутатів України", - додав він.



Нагадаємо, в Україні на 8:45 31 серпня зафіксовано вже понад 121 тисяча випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст нових випадків за добу — понад 2 тисячі.