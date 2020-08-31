У ВР загалом зафіксовано 23 випадки COVID-19 серед нардепів - Разумков
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. На сьогодні 23 парламентарі захворіли або зараз хворіють на коронавірусну хворобу COVID-19. Про це на засіданні погоджувальної ради сказав голова парламенту Дмитро Разумков, передає кореспондент УНН.
"Навіть на сьогодні у Верховній Раді ми маємо 23 колеги, які захворіли або навіть зараз хворіють… і 7 випадків в апараті ВР", - сказав Разумков.
Він закликав всіх присутніх дотримуватись масочного режиму, адже ситуація з коронавірусом у країні "непроста".
Як повідомляв УНН, в Україні на 8:45 31 серпня зафіксовано вже понад 121 тисячу випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст нових випадків за добу — понад 2 тисячі.