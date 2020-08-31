Понад 36 тис. ліжок у лікарнях готові для госпіталізації хворих на COVID-19 – Степанов
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Наразі в Україні для госпіталізації пацієнтів, хворих на коронавірусну хворобу COVID-19, готові понад 36 тисяч ліжок. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає УНН з посиланням на пресслужбу МОЗ.
"На сьогодні в українських лікарнях пацієнтами з коронавірусом зайняті 9 972 ліжка: сюди включено як підтверджені випадки, так і випадки з підозрою на COVID-19. Також на початку червня головам ОДА було поставлене завдання збільшити кількість ліжок з підведенням кисню. Для пришвидшення цього процесу МОЗ ініціювало постанову Кабміну щодо фінансування робіт по підведенню централізованої подачі кисню у лікарнях за спрощеною процедурою", – зазначив Максим Степанов.
Міністр наголосив також, що МОЗ фіксує значне зростання кількості госпіталізованих хворих на COVID-19 протягом останнього часу: за 24–30 серпня було госпіталізовано 2829 осіб, за 17–23 серпня – 2699, тоді як за 18–24 травня – 749.
Максим Степанов зазначив, що пріоритетне завдання на сьогодні — забезпечення киснем 80% ліжок у лікарнях, запланованих під лікування хворих на COVID-19.
Як повідомляв УНН, в Україні на 8:45 31 серпня зафіксовано вже понад 121 тисяча випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст нових випадків за добу — понад 2 тисячі.