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Степанов рассказал, при каком условии в Украине возможно введение тотального карантина

Киев • УНН

 • 22293 просмотра

КИЕВ. 1 сентября. УНН. Введение полного карантина возможно, если во всех без исключения районах и городах Украины будут превышать соответствующие показатели относительно нововыявленных случаев COVID-19, или заполненности коек в больницах. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире одного из украинских телеканалов, передает УНН.

Степанов рассказал, при каком условии в Украине возможно введение тотального карантина

На вопрос, рассматривают ли в Министерстве возможность тотального карантина, если количество заражений в день будет увеличиваться, Степанов ответил:

"Мы считаем, что мы и дальше будем действовать и настаиваем на этом именно в условиях адаптивного карантина. Именно адаптивный карантин, в котором те или иные ограничения зависят от эпидемиологической ситуации в конкретном месте, или районе...".

По его словам, использование тотального карантина возможно в случае, если во всех без исключения районах и городах Украины будут превышать соответствующие показатели.

"Когда мы говорим о... (возможности - ред.) тотального карантина, тотальных ограничений, то в таком случае это во всех без исключения районах и городах нашей страны должны превышать соответствующие показатели по количеству нововыявленных заболеваний, или по заполненности коек в наших больницах", - рассказал Степанов.

Напомним, Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль высказал мнение, что в Украине до конца сентября ежесуточный прирост больных COVID-19 достигнет 3 000 человек.

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