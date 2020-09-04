Сьогоднішні карантинні вимоги суттєво не впливають на темпи поширення COVID-19 - Протас
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. Карантинні правила, які є на сьогодні, суттєво не впливають на темпи поширення COVID-19. Про це заявив Святослав Протас, який очолював Державну санітарно-епідеміологічну службу України у 2014-2016 рр в ефірі телеканалу ZIK, передає кореспондент УНН.
“На жаль, ті карантинні вимоги, які сьогодні є, вони не впливають суттєво на темпи поширення інфекції. Ми сьогодні спостерігаємо некеровані епідеміологічні процеси, некеровану епідемію поширення COVID-19, тому що у нас не працюють державні інституції, а літні місяці були просто банально втрачені. Нічого не було зроблено для того, щоб ми підготували школи.
Ми бачимо, що зараз поспіхом вирішуються питання хто ж має купляти маски...Бачимо цинічне рішення, коли відповідальність перекладають на місцеву владу, а перед тим забравши у них бюджет у фонд COVID-19”, — розповів Протас.
Нагадаємо, за останню добу в Україні зафіксовано два “коронавірусні” антирекорди: щодо кількості нових хворих за добу та за кількістю госпіталізованих.
Як повідомлялося, в Україні на 8:40 4 вересня зафіксовано вже понад 130 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст нових випадків за добу — новий антирекорд у понад 2,7 тисячі.