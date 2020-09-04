Сьогоднішні карантинні вимоги суттєво не впливають на темпи поширення COVID-19 - Протас

“На жаль, ті карантинні вимоги, які сьогодні є, вони не впливають суттєво на темпи поширення інфекції. Ми сьогодні спостерігаємо некеровані епідеміологічні процеси, некеровану епідемію поширення COVID-19, тому що у нас не працюють державні інституції, а літні місяці були просто банально втрачені. Нічого не було зроблено для того, щоб ми підготували школи.

Ми бачимо, що зараз поспіхом вирішуються питання хто ж має купляти маски...Бачимо цинічне рішення, коли відповідальність перекладають на місцеву владу, а перед тим забравши у них бюджет у фонд COVID-19”, — розповів Протас.

Нагадаємо, за останню добу в Україні зафіксовано два “коронавірусні” антирекорди: щодо кількості нових хворих за добу та за кількістю госпіталізованих.

Як повідомлялося, в Україні на 8:40 4 вересня зафіксовано вже понад 130 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст нових випадків за добу — новий антирекорд у понад 2,7 тисячі.