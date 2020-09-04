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За добу в Україні зафіксовано два "коронавірусні" антирекорди

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 вересня. УНН. За останню добу в Україні зафіксовано два "коронавірусні" антирекорди: щодо кількості нових хворих за добу та за кількістю госпіталізованих. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.

За добу в Україні зафіксовано два "коронавірусні" антирекорди

"Ми знову розпочинаємо свій день із встановленого антирекорду - за минулу добу захворіло 2723 особи, з них 161 дитина та 119 медичних працівників. Було госпіталізовано 523 людини - це антирекорд щодо кількості людей, які були госпіталізовані з COVID-19 за одну добу", - зазначив він.

Нагадаємо, в Україні на 8:40 4 вересня зафіксовано вже понад 130 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст нових випадків за добу — новий антирекорд у понад 2,7 тисячі. 

Українські Національні Новини

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