За добу в Україні зафіксовано два "коронавірусні" антирекорди
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. За останню добу в Україні зафіксовано два "коронавірусні" антирекорди: щодо кількості нових хворих за добу та за кількістю госпіталізованих. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
"Ми знову розпочинаємо свій день із встановленого антирекорду - за минулу добу захворіло 2723 особи, з них 161 дитина та 119 медичних працівників. Було госпіталізовано 523 людини - це антирекорд щодо кількості людей, які були госпіталізовані з COVID-19 за одну добу", - зазначив він.
Нагадаємо, в Україні на 8:40 4 вересня зафіксовано вже понад 130 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст нових випадків за добу — новий антирекорд у понад 2,7 тисячі.