За сутки в Украине зафиксировано два "коронавирусных" антирекорда
Киев • УНН
КИЕВ. 4 сентября. УНН. За последние сутки в Украине зафиксировано два "коронавирусных" антирекорда: по количеству новых больных за сутки и по количеству госпитализированных. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
"Мы снова начинаем свой день с установленного антирекорда - за минувшие сутки заболело 2723 человека, из них 161 ребенок и 119 медицинских работников. Были госпитализированы 523 человека - это антирекорд по количеству людей, которые были госпитализированы с COVID-19 за сутки", - отметил он.
Напомним, в Украине на 8:40 4 сентября зафиксировано уже более 130 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост новых случаев за сутки - новый антирекорд в более 2,7 тысячи.