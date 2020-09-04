За сутки в Украине зафиксировано два "коронавирусных" антирекорда

"Мы снова начинаем свой день с установленного антирекорда - за минувшие сутки заболело 2723 человека, из них 161 ребенок и 119 медицинских работников. Были госпитализированы 523 человека - это антирекорд по количеству людей, которые были госпитализированы с COVID-19 за сутки", - отметил он.

Напомним, в Украине на 8:40 4 сентября зафиксировано уже более 130 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост новых случаев за сутки - новый антирекорд в более 2,7 тысячи.