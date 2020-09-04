В Україні вже 130 тис. випадків COVID-19, за добу новий антирекорд - 2 723
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. В Україні на 8:40 4 вересня зафіксовано вже понад 130 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст нових випадків за добу — новий антирекорд у понад 2,7 тисячі. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу на електронній карті, створеній Головним ситуаційним центром України в Апараті Ради національної безпеки і оборони України.
Так, зі 130 951 хворих на COVID-19 в Україні за останню добу виявили 2 723 інфікованих, що є новим антирекордом.
Внаслідок хвороби загалом в країні померли 2 761 людей, з них за добу - 51.
Оновлених даних щодо одужалих немає, станом на 3 вересня одужали від хвороби вже 59 676 людей.
Нагадаємо, лікар Голубовська розповіла про зростання кількості тяжких випадків COVID-19 серед молодих людей.