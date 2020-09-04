В Україні вже 130 тис. випадків COVID-19, за добу новий антирекорд - 2 723

Так, зі 130 951 хворих на COVID-19 в Україні за останню добу виявили 2 723 інфікованих, що є новим антирекордом.

Внаслідок хвороби загалом в країні померли 2 761 людей, з них за добу - 51.

Оновлених даних щодо одужалих немає, станом на 3 вересня одужали від хвороби вже 59 676 людей.

Нагадаємо, лікар Голубовська розповіла про зростання кількості тяжких випадків COVID-19 серед молодих людей.