В Украине уже 130 тыс. случаев COVID-19, за сутки новый антирекорд - 2 723
Киев • УНН
КИЕВ. 4 сентября. УНН. В Украине на 8:40 4 сентября зафиксировано уже более 130 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост новых случаев за сутки - новый антирекорд в более 2,7 тысячи. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса на электронной карте, созданной Главным ситуационным центром Украины в Аппарате Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Так, из 130 951 больных COVID-19 в Украине за последние сутки обнаружили 2 723 инфицированных, что является новым антирекордом.
Вследствие болезни в целом в стране умерли 2 761 человек, из них за сутки - 51.
Обновленных данных по выздоровевшим нет, по состоянию на 3 сентября выздоровели от болезни уже 59 676 человек.
Напомним, врач Голубовская рассказала о росте количества тяжелых случаев COVID-19 среди молодых людей.