Сегодняшние карантинные требования существенно не влияют на темпы распространения COVID-19 - Протас

"К сожалению, те карантинные требования, которые сегодня есть, они не влияют существенно на темпы распространения инфекции. Мы сегодня наблюдаем неуправляемые эпидемиологические процессы, неуправляемую эпидемию распространения COVID-19, потому что у нас не работают государственные учреждения, а летние месяцы были просто банально утрачены. Ничего не было сделано для того, чтобы мы подготовили школы.

Мы видим, что сейчас спешно решаются вопросы кто же будет покупать маски ... Видим циничное решение, когда ответственность перекладывают на местные власти, а перед тем забрав у них бюджет в фонд COVID-19", - рассказал Протас.

Напомним, за последние сутки в Украине зафиксировано два "коронавирусных" антирекорда: по количеству новых больных в сутки и по количеству госпитализированных.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на 8:40 4 сентября зафиксировано уже более 130 тыс. случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост новых случаев за сутки - новый антирекорд в более 2,7 тысячи.