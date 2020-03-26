Украина договорились с Румынией о взаимозащите граждан и свободном транзите грузов

КИЕВ. 26 марта. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба договорился с министром иностранных дел Румынии Богданом Ауреску о защите граждан Украины и Румынии и бесперебойном транзите украинских грузов по территории Румынии во время ограничения транспортного сообщения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД.