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Украина договорились с Румынией о взаимозащите граждан и свободном транзите грузов

Украина договорились с Румынией о взаимозащите граждан и свободном транзите грузов

Киев  •  УНН

 • 9676 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба договорился с министром иностранных дел Румынии Богданом Ауреску о защите граждан Украины и Румынии и бесперебойном транзите украинских грузов по территории Румынии во время ограничения транспортного сообщения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД.

“Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба договорился с министром иностранных дел Румынии Богданом Ауреску о защите граждан Украины в Румынии в настоящее время ограничений транспортного сообщения и бесперебойном транзите украинских грузов по территории Румынии”, — говорится в сообщении.

Указано, что министры общались по телефону в среду, 25 марта.

“Обращаюсь к Вам с просьбой всячески поддерживать граждан Украины, которые находятся в Румынии во время, когда транспортное сообщение фактически прекращено, и подтверждаю, что Вы можете рассчитывать на соответствующее наше отношение к гражданам Румынии в Украину в этот сложный период”, — сказал Дмитрий Кулеба.

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Также сообщается, что Богдан Ауреску подтвердил, что Румыния неизменно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, а также интеграцию нашего государства в ЕС и НАТО. Он также заверил в поддержке Украины в международных организациях и форматах, участницей которых является Румыния.

“Я хотел бы также обратить Ваше внимание на призывы России ослабить санкции под предлогом пандемии коронавируса и сопутствующей экономической нестабильности в мире. Эти призывы неуместны и недопустимы. Очень важно, чтобы никто не мог пользоваться нынешней сложной ситуацией ради достижения политических целей. Санкции были введены в результате агрессии России против Украины, и пандемия коронавируса не имеет к ним никакого отношения”, — добавил Дмитрий Кулеба.

Указано, что Богдан Ауреску заверил украинского коллегу, что согласен по сохранению санкций против РФ, а также пригласил Дмитрия Кулебу осуществить визит в Румынию.

Напомним, 22 марта в Румынии зафиксировали первые смерти от COVID-19.

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