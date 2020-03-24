Через Україну пропустили до Молдови та Румунії 240 іноземців

КИЇВ. 24 березня. УНН. На Львівщині прикордонники пропустили через кордон 240 іноземців з країн Європи, які прямували до Молдови на Румунії, всім іноземцям виміряли температуру та розпитали про самопочуття. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Державної прикордонної служби України.