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Через Украину пропустили в Молдову и Румынию 240 иностранцев

Через Украину пропустили в Молдову и Румынию 240 иностранцев

Киев  •  УНН

 • 14850 просмотра

КИЕВ. 24 марта. УНН. Во Львовськой области пограничники пропустили через границу 240 иностранцев из стран Европы, которые ехали в Молдову на Румынию, всем иностранцам измерили температуру и расспросили о самочувствии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службц Государственной пограничной службы Украины.

"Вчера вечером в пункте пропуска "Краковец" пограничники Мостиского отряда оформили более 240 иностранцев, на 20 транспортных средствах следовавших из Германии и Польши домой, транзитом через Украину. Среди них большинство были гражданами Республики Молдова, другие - Румынии. Также, кроме взрослых, домой возвращались и дети", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на украинско-польской границе была измерена температура граждан и проведен опрос относительно самочувствия. После комплекса проверочных мероприятий транспортные средства с иностранцами в сопровождении двух экипажей Национальной полиции Украины направились к украинско-молдавской границе.

В свою очередь, 23 гражданина смогли вчера вернуться в Украину из Республики Молдова. Из них 21 гражданин Украины и двое граждан Молдовы с видами на жительство в Украине. Отмечается, что они прибыли в Молдову до начала введения мер, связанных с предотвращением распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, и не имели возможности самостоятельно вернуться обратно.

Так, сотрудники пограничной полиции Республики Молдова обеспечили сопровождение автобуса с украинцами из Кишинева к пункту пропуска "Паланка-Маяки-Удобное". В пункте пропуска "Паланка" пассажиры также прошли температурный контроль, после чего пассажиры пересели в автобус, который направился в Одессу.

Напомним, днем ранее по отдельному решению Госпогранслужбой было обеспечено транзит до границы с Молдовой для 58 иностранцев.

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