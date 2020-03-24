Через Украину пропустили в Молдову и Румынию 240 иностранцев

КИЕВ. 24 марта. УНН. Во Львовськой области пограничники пропустили через границу 240 иностранцев из стран Европы, которые ехали в Молдову на Румынию, всем иностранцам измерили температуру и расспросили о самочувствии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службц Государственной пограничной службы Украины.