Україна забезпечила транзит з РФ до Молдови для 58 іноземців
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Напередодні за окремим рішенням Держприкордонслужбою було забезпечено транзит до кордону з Молдовою для 58 іноземців. Про це повідомляє пресслужба ДПСУ, передає УНН.
"Учора, 17 березня, до пункту пропуску “Бачівськ”, що в Сумській області на кордоні з РФ, прибула колона з 7 транспортних засобів. Ними з Росії в Молдову, транзитом через Україну, їхало 58 громадян Республіки Молдова“, — повідомили в пресслужбі.
Прикордонники підкреслили, що, відповідно до розпорядження КМУ, тимчасово з 16 березня до 3 квітня заборонено перетинання державного кордону на в’їзд в Україну іноземцям та особам без громадянства.
“Але, враховуючи гуманітарну мету, керівництво прикордонного відомства, відповідно до вимог Закону України "Про прикордонний контроль“, прийняло окреме рішення та надало дозвіл на перетинання кордону громадянами Молдови, щоб вони змогли дістатися своєї країни. Після прикордонного оформлення, охоронці кордону організували співпрацю зі співробітниками Національної поліції, які супроводжували транспортні засоби до кордону з Молдовою”, — повідомили прикордонники.
Нагадаємо, за добу 17 березня 25,8 тисячі українців повернулися в Україну з-за кордону.