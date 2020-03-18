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Майже 26 тисяч українців за добу повернулися на Батьківщину

Майже 26 тисяч українців за добу повернулися на Батьківщину

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 березня. УНН. За добу, що минула, 25,8 тисячі українців повернулися в Україну з-за кордону. Температурний скринінг на кордоні у межах заходів щодо недопущення поширення коронавірусної інфекції територією України виявив підвищену температуру в однієї людини. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Держприкордонслужби.

Прикордонники констатували зменшення пасажиро-транспортного потоку по всій лінії державного кордону.

"Минулої доби співробітники Державної прикордонної служби провели оформлення 45,7 тисячі осіб. З них в Україну прямувало більше ніж 27,6 тисячі осіб і понад 18 тисяч громадян виїхали за кордон. Від загальної кількості осіб державний кордон перетнуло майже 41 тисяча громадян України, які в своїй більшості (25,8 тисячі) повернулися додому", - вказали у ДПСУ.

Іноземних громадян за добу оформлено понад 4,8 тисячі осіб, більше ніж 3 тисяч із них прослідували за межі нашої країни.

"Відмовлено ж у пропуску в Україну понад 80 іноземним громадянам", - додали у відомстві.

Крім того, було оформлено 12,7 тисяч транспортних засобів на в’їзд і на виїзд майже в однаковій кількості.

"Прикордонники продовжують проводити температурний скринінг. Минулої доби під час таких заходів виявлено 1 громадянина України з підвищеною температурою тіла 38 °C. В подальшому представниками санітарно-карантинного підрозділу дану особу направлено на обстеження до медичного закладу", - повідомили у ДПСУ.

Як вказано, всього ж з 25 лютого на кордоні температурний скринінг проведено майже 2,3 млн осіб. З підвищеною температурою тіла виявлено понад 40 осіб. Подальше їх обстеження здійснювали представники медичної сфери.

Нагадаємо, в Україну за добу доправили майже 4,5 тис. людей, які застрягли на кордоні.

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