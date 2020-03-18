Майже 26 тисяч українців за добу повернулися на Батьківщину

КИЇВ. 18 березня. УНН. За добу, що минула, 25,8 тисячі українців повернулися в Україну з-за кордону. Температурний скринінг на кордоні у межах заходів щодо недопущення поширення коронавірусної інфекції територією України виявив підвищену температуру в однієї людини. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Держприкордонслужби.