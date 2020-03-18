Майже 26 тисяч українців за добу повернулися на Батьківщину
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. За добу, що минула, 25,8 тисячі українців повернулися в Україну з-за кордону. Температурний скринінг на кордоні у межах заходів щодо недопущення поширення коронавірусної інфекції територією України виявив підвищену температуру в однієї людини. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Держприкордонслужби.
Прикордонники констатували зменшення пасажиро-транспортного потоку по всій лінії державного кордону.
"Минулої доби співробітники Державної прикордонної служби провели оформлення 45,7 тисячі осіб. З них в Україну прямувало більше ніж 27,6 тисячі осіб і понад 18 тисяч громадян виїхали за кордон. Від загальної кількості осіб державний кордон перетнуло майже 41 тисяча громадян України, які в своїй більшості (25,8 тисячі) повернулися додому", - вказали у ДПСУ.
Іноземних громадян за добу оформлено понад 4,8 тисячі осіб, більше ніж 3 тисяч із них прослідували за межі нашої країни.
"Відмовлено ж у пропуску в Україну понад 80 іноземним громадянам", - додали у відомстві.
Крім того, було оформлено 12,7 тисяч транспортних засобів на в’їзд і на виїзд майже в однаковій кількості.
"Прикордонники продовжують проводити температурний скринінг. Минулої доби під час таких заходів виявлено 1 громадянина України з підвищеною температурою тіла 38 °C. В подальшому представниками санітарно-карантинного підрозділу дану особу направлено на обстеження до медичного закладу", - повідомили у ДПСУ.
Як вказано, всього ж з 25 лютого на кордоні температурний скринінг проведено майже 2,3 млн осіб. З підвищеною температурою тіла виявлено понад 40 осіб. Подальше їх обстеження здійснювали представники медичної сфери.
Нагадаємо, в Україну за добу доправили майже 4,5 тис. людей, які застрягли на кордоні.