В Україну за добу доправили майже 4,5 тис. людей, які застрягли на кордоні
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Майже 4,5 тисяч українців, які опинилися на кордоні з Україною без транспортних засобів, за добу доправили на Батьківщину. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.
“Упродовж доби (з 17 по 18 березня) у Волинській, Львівській та Закарпатських областях прикордонники забезпечили доставку в Україну майже 4,5 тисяч наших співвітчизників. Переміщення громадян здійснювалося через пункти пропуску: “Ягодин-авто” (Волинська обл.), “Рава-Руська” та “Краківець” (Львівська обл.), “Ужгород”, “Тиса”, “Вилок” (Закарпатська обл.)", - вказали прикордонники.
Загалом з 00:00 16 березня, як вказано, забезпечено повернення додому майже 7,2 тисячі наших співвітчизників.
Нагадаємо, з 00:00 понеділка, 16 березня, до України припинили пускати іноземців та закрили близько сотні пунктів пропуску. Винятком на в’їзд можуть бути іноземці, які мають постійне чи тимчасове проживання в Україні.