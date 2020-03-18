В Україну за добу доправили майже 4,5 тис. людей, які застрягли на кордоні

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Київ • УНН

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КИЇВ. 18 березня. УНН. Майже 4,5 тисяч українців, які опинилися на кордоні з Україною без транспортних засобів, за добу доправили на Батьківщину. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

“Упродовж доби (з 17 по 18 березня) у Волинській, Львівській та Закарпатських областях прикордонники забезпечили доставку в Україну майже 4,5 тисяч наших співвітчизників. Переміщення громадян здійснювалося через пункти пропуску: “Ягодин-авто” (Волинська обл.), “Рава-Руська” та “Краківець” (Львівська обл.), “Ужгород”, “Тиса”, “Вилок” (Закарпатська обл.)", - вказали прикордонники.

Загалом з 00:00 16 березня, як вказано, забезпечено повернення додому майже 7,2 тисячі наших співвітчизників.

Нагадаємо, з 00:00 понеділка, 16 березня, до України припинили пускати іноземців та закрили близько сотні пунктів пропуску. Винятком на в’їзд можуть бути іноземці, які мають постійне чи тимчасове проживання в Україні.

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