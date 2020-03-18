В Украину за сутки доставили почти 4,5 тыс. человек, застрявших на границе
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Почти 4500 украинцев, которые оказались на границе с Украиной без транспортных средств, за сутки доставили на Родину. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.
"В течение суток (с 17 по 18 марта) в Волынской, Львовской и Закарпатской областях пограничники обеспечили доставку в Украину почти 4500 наших соотечественников. Перемещение граждан осуществлялось через пункты пропуска: "Ягодин-авто" (Волынская обл.), "Рава-Русская" и "Краковец" (Львовская обл.), "Ужгород", "Тиса", "Вилок" (Закарпатская обл.)", - указали пограничники.
Всего с 00:00 16 марта, как указано, обеспечено возвращение домой почти 7,2 тысячи наших соотечественников.
Напомним, с 00:00 понедельника, 16 марта, в Украину прекратили пускать иностранцев и закрыли около сотни пунктов пропуска. Исключением на въезд могут быть иностранцы, имеющие постоянное или временное проживание в Украине.