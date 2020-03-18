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Почти 26 тысяч украинцев за сутки вернулись на Родину

Почти 26 тысяч украинцев за сутки вернулись на Родину

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 18 марта. УНН. По прошедшие сутки 25,8 тысячи украинцев вернулись в Украину из-за границы. Температурный скрининг на границе в рамках мероприятий по недопущению распространения коронавирусной инфекции территорией Украины обнаружил повышенную температуру у одного человека. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Госпогранслужбы.

Пограничники констатировали уменьшение пассажиро-транспортного потока по всей линии государственной границы.

"За прошедшие сутки сотрудники Государственной пограничной службы провели оформление 45,7 тысячи человек. Из них в Украину следовало более 27,6 тысячи человек и более 18 тысяч граждан выехали за границу. От общего количества лиц государственную границу пересекло почти 41 тысяча граждан Украины, которые в своем большинстве (25,8 тысячи) вернулись домой", - указали в ГПСУ.

Иностранных граждан за сутки оформлено более 4,8 тысячи человек, более 3 тысяч из них последовали за пределы нашей страны.

"Отказано же в пропуске в Украину более 80 иностранным гражданам", - добавили в ведомстве.

Кроме того, было оформлено 12,7 тысячи транспортных средств на въезд и на выезд почти в одинаковом количестве.

"Пограничники продолжают проводить температурный скрининг. За прошедшие сутки во время таких мероприятий выявлено 1 гражданина Украины с повышенной температурой тела 38°C. В дальнейшем представителями санитарно-карантинного подразделения данное лицо направлено на обследование в медицинское учреждение", - сообщили в ГПСУ.

Как указано, всего же с 25 февраля на границе температурный скрининг проведен почти 2,3 млн человек. С повышенной температурой тела выявлено более 40 человек. Дальнейшее их обследование осуществляли представители медицинской сферы.

Напомним, в Украину за сутки доставили почти 4,5 тыс. человек, застрявших на границе.

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