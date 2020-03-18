Почти 26 тысяч украинцев за сутки вернулись на Родину

КИЕВ. 18 марта. УНН. По прошедшие сутки 25,8 тысячи украинцев вернулись в Украину из-за границы. Температурный скрининг на границе в рамках мероприятий по недопущению распространения коронавирусной инфекции территорией Украины обнаружил повышенную температуру у одного человека. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Госпогранслужбы.