У Румунії зафіксовані перші смерті від COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. У Румунії від коронавірусу померло двоє осіб, які мали інші серйозні захворювання. Про це повідомляє УНН із посиланням на Digi 24.
"Коронавірус у Румунії: 433 інфекції. Двоє людей, які мали інші серйозні захворювання, померли від COVID-19", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що у Румунії до цього часу було підтверджено 433 коронавірусні інфекції. 64 пацієнти були оголошені вилікуваними та виписані.
Як повідомляв УНН раніше, у Румунії, неподалік від кордону з Україною, виявили ще два випадки захворювання на новий коронавірус.