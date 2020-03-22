В Румынии зафиксированы первые смерти от COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. В Румынии от коронавируса умерли два человека, которые имели другие серьезные заболевания. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Digi 24.
"Коронавирус в Румынии: 433 инфекции. Два человека, которые имели другие серьезные заболевания, умерли от COVID-19", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в Румынии до сих пор было подтверждено 433 коронавирусной инфекции. 64 пациента были объявлены вылеченными и выписаны.
Как сообщал УНН ранее, в Румынии, недалеко от границы с Украиной, обнаружили еще два случая заболевания новым коронавирусом.