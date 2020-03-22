В Румынии зафиксированы первые смерти от COVID-19

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 104286 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 106979 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 108924 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 107592 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 117014 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 101737 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105976 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106782 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131682 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130501 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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В Румынии зафиксированы первые смерти от COVID-19

В Румынии зафиксированы первые смерти от COVID-19

Киев  •  УНН

 • 12032 просмотра

КИЕВ. 22 марта. УНН. В Румынии от коронавируса умерли два человека, которые имели другие серьезные заболевания. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Digi 24.

"Коронавирус в Румынии: 433 инфекции. Два человека, которые имели другие серьезные заболевания, умерли от COVID-19", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Румынии до сих пор было подтверждено 433 коронавирусной инфекции. 64 пациента были объявлены вылеченными и выписаны.

Как сообщал УНН ранее, в Румынии, недалеко от границы с Украиной, обнаружили еще два случая заболевания новым коронавирусом.

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