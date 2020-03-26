Україна домовились з Румунією про взаємозахист громадян та вільний транзит вантажів

КИЇВ. 26 березня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба домовився з міністром закордонних справ Румунії Богданом Ауреску про захист громадян України та Румунії та безперебійний транзит українських вантажів територією Румунії під час обмеження транспортного сполучення. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу МЗС.