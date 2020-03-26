Україна домовились з Румунією про взаємозахист громадян та вільний транзит вантажів

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Київ • УНН

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КИЇВ. 26 березня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба домовився з міністром закордонних справ Румунії Богданом Ауреску про захист громадян України та Румунії та безперебійний транзит українських вантажів територією Румунії під час обмеження транспортного сполучення. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу МЗС.

“Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба домовився з міністром закордонних справ Румунії Богданом Ауреску про захист громадян України в Румунії у час обмежень транспортного сполучення та безперебійний транзит українських вантажів територією Румунії”, — йдеться у повідомленні.
Вказано, що міністри спілкувались по телефону в середу, 25 березня.

“Звертаюся до Вас із проханням всіляко підтримувати громадян України, які перебувають у Румунії у час, коли транспортне сполучення фактично припинене, і підтверджую, що Ви можете розраховувати на відповідне наше ставлення до громадян Румунії в Україні у цей складний період”, — сказав Дмитро Кулеба.

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Також повідомляється, що Богдан Ауреску підтвердив, що Румунія незмінно підтримує суверенітет і територіальну цілісність України, а також інтеграцію нашої держави до ЄС і НАТО. Він також запевнив у підтримці України у міжнародних організаціях та форматах, учасницею яких є Румунія.

“Я хотів би також звернути Вашу увагу на заклики Росії послабити санкції під приводом пандемії коронавірусу та супутньої економічної скрути у світі. Ці заклики недоречні та неприпустимі. Дуже важливо, аби ніхто не міг користуватися нинішньою складною ситуацією заради досягнення політичних цілей. Санкції були запроваджені внаслідок агресії Росії проти України, і пандемія коронавірусу не має до них жодного стосунку”, — додав Дмитро Кулеба.

Вказано, що Богдан Ауреску запевнив українського колегу, що згоден зі збереження санкцій проти РФ, а також запросив Дмитра Кулебу здійснити візит до Румунії.

Нагадаємо, 22 березня у Румунії зафіксували перші смерті від COVID-19.

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