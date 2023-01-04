Украина договорилась о поставках почти 1800 трансформаторов - Кулеба
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. Украина договорилась о поставках почти 1800 трансформаторов тока и напряжения различной мощности. Также договорено о более 7 тыс. генераторов мощностью до 100 кВт и более 600 генераторов мощность более 100 кВт. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время брифинга, передает корреспондент УНН.
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«По состоянию на 4 января удалось договориться о поставках почти 1800 трансформаторов тока и напряжения различной мощности, более 7 тыс. генераторов мощностью до 100 киловатт и более 600 генераторов мощность более 100 киловатт, более 40 километров кабеля и сотен наименований запчастей для энергооборудования, обогревателей и т.д.», - рассказал Кулеба.
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В Ирпень передали четыре генератора. Два из них получили школы города, один отдали КП "Теплоэнергоснабжение", а четвертый подарили КП "Ирпеньводоканал".
Ранее Кулеба сообщал, что по поручению Президента Владимира Зеленского, и во взаимодействии с Минэнерго, Укрэнерго и другими профильными институтами, МИД продолжает привлекать оборудование партнеров для восстановления энергосистемы.