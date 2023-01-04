Україна домовилася про постачання майже 1800 трансформаторів – Кулеба

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«Станом на 4 січня вдалося домовитися про постачання майже 1800 трансформаторів струму та напруги різної потужності, понад 7 тис. генераторів потужністю до 100 кіловатів та понад 600 генераторів потужність понад 100 кіловатів, понад 40 кілометрів кабелю й сотень найменувань запчастин для енергообладнання, обігрівачів тощо», - розповів Кулеба.

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В Ірпінь передали чотири генератори. Два з них отримали школи міста, один віддали КП "Теплоенергопостач", а четвертий подарували КП "Ірпіньводоканал".

Раніше Кулеба повідомляв, що на доручення Президента Володимира Зеленського, та у взаємодії з Міненерго, Укренерго та іншими профільними інституціями, МЗС продовжує залучати обладнання партнерів для відновлення енергосистеми.