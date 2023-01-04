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Україна домовилася про постачання майже 1800 трансформаторів – Кулеба

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 січня. УНН. Україна домовилася про постачання майже 1800 трансформаторів струму та напруги різної потужності. Також домовлено про понад 7 тис. генераторів потужністю до 100 кВт та більше 600 генераторів потужність понад 100 кВт. Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

Україна домовилася про постачання майже 1800 трансформаторів – Кулеба

Цитата

«Станом на 4 січня вдалося домовитися про постачання майже 1800 трансформаторів струму та напруги різної потужності, понад 7 тис. генераторів потужністю до 100 кіловатів та понад 600 генераторів потужність понад 100 кіловатів, понад 40 кілометрів кабелю й сотень найменувань запчастин для енергообладнання, обігрівачів тощо», - розповів Кулеба.

Доповнення

В Ірпінь передали чотири генератори. Два з них отримали школи міста, один віддали КП "Теплоенергопостач", а четвертий подарували КП "Ірпіньводоканал".

Раніше Кулеба повідомляв, що на доручення Президента Володимира Зеленського, та у взаємодії з Міненерго, Укренерго та іншими профільними інституціями, МЗС продовжує залучати обладнання партнерів для відновлення енергосистеми.

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