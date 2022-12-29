Посольство України в Чехії передало в Ірпінь генератори

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“Отримали від Посольства України в Чехії та за фінансової підтримки української газовидобувної компанії ТОВ “Горизонти” ще чотири генератори потужністю 45-75 кВт”, — йдеться у повідомленні.

Додамо

У період з 2023 по 2025 рік Чехія щороку виділятиме пів мільярда крон (61 млн євро) на гуманітарну, стабілізаційну, економічну допомогу і відбудову Україні. Програму, представлену міністерствами закордонних справ, промисловості і торгівлі, затвердив уряд на засіданні 12 жовтня.