Посольство України в Чехії передало в Ірпінь генератори
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. В Ірпінь передали чотири генератори. Два з них отримали школи міста, один віддали КП "Теплоенергопостач", а четвертий подарували КП "Ірпіньводоканал".
Про це повідомив міський голова Ірпеня Олександр Маркушин, передає УНН.
Цитата
“Отримали від Посольства України в Чехії та за фінансової підтримки української газовидобувної компанії ТОВ “Горизонти” ще чотири генератори потужністю 45-75 кВт”, — йдеться у повідомленні.
Додамо
У період з 2023 по 2025 рік Чехія щороку виділятиме пів мільярда крон (61 млн євро) на гуманітарну, стабілізаційну, економічну допомогу і відбудову Україні. Програму, представлену міністерствами закордонних справ, промисловості і торгівлі, затвердив уряд на засіданні 12 жовтня.