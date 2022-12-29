Посольство Украины в Чехии передало в Ирпень генераторы

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“Получили от Посольства Украины в Чехии и при финансовой поддержке украинской газодобывающей компании ООО “Горизонты” еще четыре генератора мощностью 45-75 кВт”, — говорится в сообщении.

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В период с 2023 по 2025 год Чехия ежегодно будет выделять полмиллиарда крон (61 млн евро) на гуманитарную, стабилизационную, экономическую помощь и восстановление Украины. Программу, представленную министерствами иностранных дел, промышленности и торговли, утвердило правительство на заседании 12 октября.