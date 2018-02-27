Украина будет добиваться санкций за нарушения прав человека в Крыму

"Мы уже больше года продвигаем вместе с общественными организациями необходимость наложения персональных санкций, связанных с нарушением прав человека в Крыму. Потому что те санкции, которые были введены, они связаны именно с аннексией, с фактом незаконных территориальных изменений по международному праву", - отметил он.

"Персональные санкции - это сотни людей в России и в основном в Крыму судьи, прокуроры, ФСБшники, полицейские, которые пытают, задерживают, запугивают население. И вот такие санкции могут развиваться по аналогии с международной практикой, например "список Магнитского", - отметил С.Петухов.

Он также добавил, что Россия до конца будет защищать аннексию Крыма.

Напомним, в ЕС перенесли решение о продлении санкций в отношении РФ на 12 марта. Политическое решение о продлении этих санкций на полгода Комитет постоянных представителей ЕС утвердил еще 21 февраля. В черный список ЕС по России входят 150 физических лиц и 38 организаций.