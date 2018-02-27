Україна домагатиметься санкцій через порушення прав людини у Криму

"Ми вже понад рік просуваємо разом з громадськими організаціями необхідність накладення персональних санкцій, пов'язаних із порушенням прав людини в Криму. Тому що ті санкції, які були введені, вони пов'язані саме з анексією, з фактом незаконних територіальних змін за міжнародним правом", – зазначив він.

"Персональні санкції – це сотні людей в Росії і в основному в Криму: судді, прокурори, ФСБшники, поліцейські, які катують, затримують, залякують населення. І ось такі санкції можуть розвиватися по аналогії з міжнародною практикою, наприклад "список Магнітського", – зауважив С.Пєтухов.

Він також наголосив, що Росія до кінця захищатиме анексію Криму.

Нагадаємо, у ЄС перенесли рішення про продовження санкцій щодо РФ на 12 березня. Політичне рішення про продовження цих санкцій на півроку Комітет постійних представників ЄС затвердив ще 21 лютого. До чорного списку ЄС щодо Росії входять 150 фізичних осіб та 38 організацій.