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Украина приложит все усилия для углубления сотрудничества с НАТО - В.Гройсман

Киев • УНН

 • 10912 просмотра

КИЕВ. 9 февраля. УНН. Украина будет делать все для углубления сотрудничества с НАТО. Об этом на совместном брифинге с заместителем генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер в Брюсселе заявил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает корреспондент УНН.

Украина приложит все усилия для углубления сотрудничества с НАТО - В.Гройсман

"За несколько лет Украине удалось сделать достаточно серьезные шаги, которые обеспечат необратимость изменений и будут направлены на утверждение Украины демократической страной, европейским государством, государством с сильной экономикой и с сильной системой правосудия", - сказал В.Гройсман.

Он отметил, что многие из этих механизмов уже запущены.

"Я хочу поблагодарить за всестороннюю и полную единодушную поддержку всех стран-членов НАТО территориальной целостности нашего государства, нашего суверенитета, поддержания процесса изменений внутри нашей страны", - сказал В.Гройсман.

Он подчеркнул, что правительство высоко ценит сотрудничество с НАТО и пригласило руководство Альянса в Украину.

"Хочу еще раз подчеркнуть, что мы являемся надежным партнером НАТО и будем все делать для того, чтобы углублять наше сотрудничество, делать результаты этого сотрудничества более эффективными в интересах безопасности на континенте и в интересах развития демократии", - подчеркнул В.Гройсман.

Напомним, Премьер-министр Украины Владимир Гройсман прибыл с рабочим визитом в Брюссель.

Программой визита запланированы встречи главы правительства Украины с президентом Европейского Совета Дональдом Туском, президентом Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером, заместителем генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер.

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