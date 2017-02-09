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Україна докладе зусиль для поглиблення співпраці з НАТО - В.Гройсман

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 лютого. УНН. Україна робитиме все для поглиблення співпраці з НАТО. Про це на спільному брифінгу із заступником генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер у Брюсселі заявив Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, передає кореспондент УНН.

Україна докладе зусиль для поглиблення співпраці з НАТО - В.Гройсман

"За декілька років Україні вдалося зробити достатньо серйозні кроки, які забезпечать незворотність змін і будуть направлені на утвердження України демократичною країною, європейською державою, державою з сильною економікою і з сильною системою правосуддя",- сказав В.Гройсман.

Він зазначив, що багато з цих механізмів уже запущені.

"Я хочу подякувати за всебічну і повну підтримку одностайну усіх країн-членів НАТО територіальної цілісності нашої держави, нашого суверенітету, підтримки процесу змін всередині нашої країни",- сказав В.Гройсман.

Він наголосив, що уряд високо цінує співпрацю з НАТО і запросив керівництво Альянсу в Україну.

"Хочу ще раз наголосити, що ми є надійним партнером НАТО і будемо все робити для того, щоб поглиблювати нашу співпрацю, робити результати цієї співпраці більш ефективними в інтересах безпеки на континенті і в інтересах розвитку демократії",- підкреслив В.Гройсман.

Нагадаємо, Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман прибув з робочим візитом до Брюсселя.

Програмою візиту заплановані зустрічі глави уряду України з президентом Європейської Ради Дональдом Туском, президентом Європейської комісії Жан-Клодом Юнкером, заступником генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер.

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