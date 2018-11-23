Украина до конца 2019 года должна перейти на полную монетизацию субсидий - Минфин
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Украина до конца 2019 года должна перейти на полную монетизацию субсидий населению. Об этом сегодня сказала на брифинге министр финансов Украины Оксана Маркарова, передает корреспондент УНН.
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"В проекте, который доработан в Верховной Раде, запланирована общая цифра 58 млрд грн, из которых 55 млрд - это программа стандартная субсидий. Однако она разделена на две подпрограммы. Потому что мы предполагаем монетизацию субсидий в следующем году... К концу года мы должны перейти на полную монетизацию", - сказала министр.
Также она отметила, что финальные расчеты Минфина показывают, что сумма, заложенная в бюджете на 2019 год, достаточна для обеспечения субсидий.
Напомним, Верховная Рада 23 ноября около 6:00 утра приняла Государственный бюджет Украины на 2019 год. Доходы Госбюджета на 2019 год предусмотрено в сумме 1 026,1 млрд гривен (общий фонд - 928,5 млрд гривен и доходы специального фонда - 97,6 млрд гривен). Расходы госбюджета на 2019 год предусмотрены в сумме 1 112,1 млрд гривен. Дефицит госбюджета запланирован на уровне 89,9 млрд гривен.
Подробнее о показателях и данных Государственного бюджета Украины-2019 вы можете прочитать по ссылке.