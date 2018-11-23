Україна до кінця 2019 року має перейти на повну монетизацію субсидій - Мінфін
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Україна до кінця 2019 року повинна перейти на повну монетизацію субсидій населенню. Про це сьогодні сказала під час брифінгу міністр фінансів України Оксана Маркарова, передає кореспондент УНН.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Україні "просіяли" отримувачів субсидій
"У проекті, який доопрацьовано у Верховній Раді, запланована загальна цифра 58 млрд грн, з яких 55 млрд – це програма стандартна субсидій. Однак вона розділена на дві підпрограми. Тому що ми передбачаємо монетизацію субсидій в наступному році… До кінця року ми маємо перейти на повну монетизацію", - сказала міністр.
Також вона наголосила, що фінальні розрахунки Мінфіну показують, що сума, закладена в Бюджеті на 2019 рік, достатня для забезпечення субсидій.
Нагадаємо, Верховна Рада 23 листопада близько 6 години ранку ухвалила Державний бюджет України на 2019 рік. Доходи Держбюджету на 2019 рік передбачено в сумі 1 026,1 млрд гривень (загальний фонд - 928,5 млрд гривень та доходи спеціального фонду - 97,6 млрд гривень). Витрати держбюджету на 2019 рік передбачені в сумі 1 112,1 млрд гривень. Дефіцит держбюджету запланований на рівні 89,9 млрд гривень.
Детальніше про показники та дані Державного бюджети України-2019 ви можете прочитати за посиланням.