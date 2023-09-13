Украина будет использовать "вышки Бойко" для усиления защиты суверенитета - Юсов

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"Мы не будем комментировать, в каком режиме, как будут находиться (вышки под контролем Украины, – ред.), но сейчас мы можем посмотреть на остров Змеиный, который находится под украинским контролем, который используется украинскими Силами безопасности и обороны.

Мы регулярно получаем оттуда, в том числе новые фото-, видеоматериалы, фиксацию активных действий украинских Сил безопасности и обороны, которые используются для усиления защиты нашего суверенитета. Собственно, "вышки Бойко" так же будут использоваться нашими Силами безопасности и обороны", - сказал Юсов.

Детали

Он добавил, что возвращение под контроль "вышек Бойко" является "очередным шагом" по возвращению украинского контроля над акваторией Черного моря и подготовкой к дальнейшим действиям, в частности, в направлении временно оккупированного Крыма. Представитель ГУР отметил, что враг может прибегнуть к попыткам вернуть эти объекты, в том силе с помощью авиационных ударов, однако украинские защитники к этому готовятся.

Напомним

Главное управление разведки МО Украины 11 сентября сообщило об успешном завершении уникальной операции по установлению контроля над "вышками Бойко" и рядом буровых платформ.

Спикер военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук проинформировал, что в акватории и районах нахождения так называемых "вышек Бойко" остается опасность с воздуха. россияне могут наносить огневое поражение.