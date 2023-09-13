Украина будет использовать "вышки Бойко" для усиления защиты суверенитета - Юсов
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. Силы обороны Украины будут использовать так называемые "вышки Бойко", которые вернулись под украинский контроль 11 сентября, будут использовать для усиления защиты суверенитета страны. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона, передает УНН.
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"Мы не будем комментировать, в каком режиме, как будут находиться (вышки под контролем Украины, – ред.), но сейчас мы можем посмотреть на остров Змеиный, который находится под украинским контролем, который используется украинскими Силами безопасности и обороны.
Мы регулярно получаем оттуда, в том числе новые фото-, видеоматериалы, фиксацию активных действий украинских Сил безопасности и обороны, которые используются для усиления защиты нашего суверенитета. Собственно, "вышки Бойко" так же будут использоваться нашими Силами безопасности и обороны", - сказал Юсов.
Детали
Он добавил, что возвращение под контроль "вышек Бойко" является "очередным шагом" по возвращению украинского контроля над акваторией Черного моря и подготовкой к дальнейшим действиям, в частности, в направлении временно оккупированного Крыма. Представитель ГУР отметил, что враг может прибегнуть к попыткам вернуть эти объекты, в том силе с помощью авиационных ударов, однако украинские защитники к этому готовятся.
Напомним
Главное управление разведки МО Украины 11 сентября сообщило об успешном завершении уникальной операции по установлению контроля над "вышками Бойко" и рядом буровых платформ.
Спикер военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук проинформировал, что в акватории и районах нахождения так называемых "вышек Бойко" остается опасность с воздуха. россияне могут наносить огневое поражение.