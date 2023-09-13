Україна буде використовувати "вишки Бойка" для посилення захисту суверенітету - Юсов

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"Ми не будемо коментувати, в якому режимі, як будуть перебувати (вишки під контролем України, – ред.), але зараз ми можемо подивитись на острів Зміїний, який знаходиться під українським контролем, який використовується українськими Силами безпеки і оборони.

Ми регулярно отримуємо звідти, в тому числі нові фото-, відеоматеріали, фіксацію активних дій українських Сил безпеки і оборони, які використовуються для посилення захисту нашого суверенітету. Власне, "вишки Бойка" так само будуть використовуватись нашими Силами безпеки і оборони", - сказав Юсов.

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Він додав, що повернення під контроль "вишок Бойка" є "черговим кроком" з повернення українського контролю над акваторією Чорного моря та підготовкою до подальших дій, зокрема, в напрямку тимчасово окупованого Криму. Представник ГУР зауважив, що ворог може вдатися до спроб повернути ці об'єкти, в тому силі за допомогою авіаційних ударів, однак українські оборонці до цього готуються.

Нагадаємо

Головне управління розвідки МО України 11 вересня повідомило про успішне завершення унікальної операції зі встановлення контролю над "вишками Бойка" та низкою бурових платформ.

Речник військово-морських сил України Дмитро Плетенчук поінформував, що в акваторії та районах знаходження так званих "вишок Бойка" залишається небезпека з повітря. росіяни можуть завдавати вогневого ураження.